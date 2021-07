A che punto è la riforma della giustizia (Di martedì 27 luglio 2021) AGI - Respinta dalla commissione giustizia della Camera la richiesta di Forza Italia di allargare il perimetro del contenuto della delega sul processo penale, è ancora incognita sui tempi. La riforma, che dovrebbe incassare il primo via libera di uno dei due rami del Parlamento per la fine di luglio - almeno questo è l'obiettivo, legato alle scadenze dettate dal Pnrr - è attesa in Aula venerdì per la discussione generale e il governo porrà la questione di fiducia per accelerarne l'esame (ed evitare ulteriori modifiche). Tuttavia, la commissione difficilmente potrà entrare nel vivo, con le votazioni sugli emendamenti, ... Leggi su agi (Di martedì 27 luglio 2021) AGI - Respinta dalla commissioneCamera la richiesta di Forza Italia di allargare il perimetro del contenutodelega sul processo penale, è ancora incognita sui tempi. La, che dovrebbe incassare il primo via libera di uno dei due rami del Parlamento per la fine di luglio - almeno questo è l'obiettivo, legato alle scadenze dettate dal Pnrr - è attesa in Aula venerdì per la discussione generale e il governo porrà la questione di fiducia per accelerarne l'esame (ed evitare ulteriori modifiche). Tuttavia, la commissione difficilmente potrà entrare nel vivo, con le votazioni sugli emendamenti, ...

A che punto è la riforma della giustizia Dovrebbe incassare il primo via libera di uno dei due rami del Parlamento per la fine di luglio - almeno questo è l'obiettivo, legato alle scadenze dettate dal Pnrr. Venerdì in Aula venerdì la discuss ...

