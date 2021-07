Youth League 2021-2022 | date | format e regolamento I dettagli

(Di lunedì 26 luglio 2021) Sono stati svelati tutti isulla prossima/22 a cui parteciperanno Inter, Milan, Juve e Atalanta La UEFAritorna nel/22 con 64 squadre in competizione per il titolo vinto l’ultima volta dal Real Madrid nell’agosto 2020. Alla competizione parteciperanno le primavere di Inter, Milan, Atalanta e Juve. Le squadre saranno divise in due percorsi in autunno: il percorso della UEFA Championse il percorso dei campionati nazionali. Entrambi verranno sorteggiati ad agosto e inizieranno a settembre. Le compagini si ...

Corpo articolo La UEFAriprende con l'edizione 2021/22, alla quale partecipano 64 squadre. L'ultimo titolo è stato vinto dal Real Madrid ad agosto 2020 . Le contendenti sono suddivise tra il percorso UEFA ...Al suo attivo, in giallorosso, anche l'esordio nella prestigiosa UEFA. Il neo - rossazzurro, cresciuto calcisticamente in patria nell'Associação Ferroviária de Esportes, spiega: 'Per ...Sono stati svelati tutti i dettagli sulla prossima Youth League 2021/22. Le semifinali e la finale si giocano, come sempre, al Colovray Stadium di Nyon La UEFA Youth League ritorna nel 2021/22 con 64 ...La UEFA Youth League riprende con l'edizione 2021/22, in programma da settembre alla fase finale del 22-25 aprile.