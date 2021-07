VIDEO Canalis, workout in barca ‘vecchia scuola’: allenamento e fisico mozzafiato! (Di lunedì 26 luglio 2021) L’ex velina non perde occasione di tenersi in forma nemmeno in vacanza e commenta sui social: “allenamento vecchia scuola!” Leggi su mediagol (Di lunedì 26 luglio 2021) L’ex velina non perde occasione di tenersi in forma nemmeno in vacanza e commenta sui social: “vecchia scuola!”

