Uomini e Donne: Beatrice Buonocore e la sua nuova storia d’amore con Ettore Casadei (Di lunedì 26 luglio 2021) Nelle scorse settimane era arrivata la certezza di una nuova relazione per Beatrice Buonocore, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La ragazza, tramite delle storie su Instagram, aveva informato i suoi seguaci sul nuovo amore, dopo la delusione avvenuta con Davide Donadei. Ormai però è acqua passata! IL NUOVO FIDANZATO DI Beatrice Buonocore – Beatrice L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Nelle scorse settimane era arrivata la certezza di unarelazione per, ex corteggiatrice di. La ragazza, tramite delle storie su Instagram, aveva informato i suoi seguaci sul nuovo amore, dopo la delusione avvenuta con Davide Donadei. Ormai però è acqua passata! IL NUOVO FIDANZATO DIL'articolo

Advertising

ItaliaTeam_it : Gabri, Albe e Ila in finale a #Tokyo2020! ??Gabriele Detti nei 400 sl uomini ??Alberto Razzetti nei 400 misti uomin… - ettore_licheri : 7000 uomini e donne stanno lottando gomito a gomito per salvare la mia terra dalla furia del fuoco e dell’ ignoranz… - vitocrimi : Sono vicino al popolo sardo e, in particolare, alle comunità dell'Oristanese colpite dagli incendi che stanno devas… - ivanguarino2001 : RT @vitocrimi: Sono vicino al popolo sardo e, in particolare, alle comunità dell'Oristanese colpite dagli incendi che stanno devastando i l… - Flavr7 : RT @LaFionda2020: Troppo impegnati ad ammorbarci di GreenPass, diritti arcobaleno e oppressione delle donne, i media stanno ignorando il di… -