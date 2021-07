Una Rosa Blu: la delusione di Michele Zarrillo a Sanremo e il successo (Di lunedì 26 luglio 2021) eclatante della canzone dopo ben 15 anni Michele Zarrillo GettyImagesSanremo è Sanremo, recitava uno slogan pippobaudesco durante l’epoca d’oro del Festival e del suo più famoso conduttore. Sanremo è Sanremo anche per alcune clamorose bocciature che ancora oggi gridano vendetta. A partire da quel lontano 1967 che decretò l’eliminazione dalla gara della canzone di Luigi Tenco “Ciao amore ciao” per premiare la canzone di Orietta Berti “Io, tu e le rose”. Ti potrebbe interessare>>> Luigi Tenco: l’esclusione a Sanremo si trasformò in una tragedia Ma ... Leggi su ck12 (Di lunedì 26 luglio 2021) eclatante della canzone dopo ben 15 anniGettyImages, recitava uno slogan pippobaudesco durante l’epoca d’oro del Festival e del suo più famoso conduttore.anche per alcune clamorose bocciature che ancora oggi gridano vendetta. A partire da quel lontano 1967 che decretò l’eliminazione dalla gara della canzone di Luigi Tenco “Ciao amore ciao” per premiare la canzone di Orietta Berti “Io, tu e le rose”. Ti potrebbe interessare>>> Luigi Tenco: l’esclusione asi trasformò in una tragedia Ma ...

