(Di lunedì 26 luglio 2021) La Commissione europea ha selezionato 11 nuovidel valore di 120 milioni per sostenere e consentire attività diurgenti sul coronavirus e le sue. Il finanziamento rientra fra le numerose azioni intraprese per combattere il. abr/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

zazoomblog : Ue finanziati 11 progetti ricerca su varianti Covid - #finanziati #progetti #ricerca - ItaliaNotizie24 : Ue, finanziati 11 progetti ricerca su varianti Covid - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Ue, finanziati 11 progetti ricerca su varianti Covid - - CorriereCitta : Ue, finanziati 11 progetti ricerca su varianti Covid - GiornaleLORA : Costituzione di una short list di esperti per la gestione di progetti complessi finanziati con fondi pubblici -

Ultime Notizie dalla rete : finanziati progetti

ReggioToday

"Grazie agli emendamenti - continua Cozzoli - proposti dai deputati, primo firmatario l'onorevole Roberto Pella, vicepresidente dell'Anci, sono staticoncreti e reali come Sport ...In caso di mancato ritiro, la somma sarà utilizzata per idalla National Lottery in tutto il Regno Unito.Dal Falterona al mare, dalle Apuane alla Maremma, la Toscana celebra Dante, nell'anno dedicato alla celebrazione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. La Regione ha finanziato molti progetti dando ...La Toscana per Dante. La Toscana con Dante che diventa compagno di viaggio, ispiratore di emozioni, di pensieri, di idee, di gioia. Dal Falterona al mare, dalle Apuane alla Maremma, nell'anno dedicato ...