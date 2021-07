Traffico Roma del 26-07-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 luglio 2021) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane e città possibili disagi per un incidente in via dei Campi Sportivi ancora uno su via Prenestina all’altezza di via Muzio Attendolo Verso il raccordo anulare di turno a Casal Palocco in via del Canale della Lingua all’altezza di via poi mi nonna un nuovo incidente siglato in via della Bufalotta con rallentamenti nei pressi di via Angelo dalmistro nelle due direzioni di percorrenza chiusa via della Mirandola ...