Tokyo 2020, scherma: Daniele Garozzo in lacrime dopo la sconfitta in finale (Di lunedì 26 luglio 2021) Daniele Garozzo ci teneva a regalare una delle poche soddisfazioni della spedizione italiana a Tokyo 2020 per quanto riguarda la scherma. Purtroppo, arriva la quarta finale persa su quattro per gli azzurri, dopo Samele e il suo argento, Volpi e Santarelli che hanno perso in quella per il bronzo, ora il siciliano di Acireale non bissa l'oro di Rio e deve accontentarsi, si fa per dire, del metallo meno prestigioso tra i due, vittoria meritata per Cheung di Hong Kong. L'azzurro del fioretto è scoppiato in lacrime alla fine dell'assalto, ma presto capirà di ...

