Tokyo 2020 | l’oro di Tom Daley | «Orgoglioso di essere gay e campione olimpico»

(Di lunedì 26 luglio 2021) «Mi sento incredibilmente orgoglioso di poter dire che sono gay e che sono un campione olimpico. Quando ero più giovane pensavo che non avrei potuto raggiungere certi traguardi per quello che sono. Essere ora campione olimpico dimostra che si può raggiungere qualsiasi obiettivo». Tom Daley ha gli occhi bagnati dall’acqua della piscina e dalle lacrime dopo aver vinto il suo primo oro a 13 anni dalla sua prima partecipazione olimpica. Il tuffatore britannico, icona del movimento Lgbt, è salito sul gradino più alto del podio nei tuffi sincro dalla piattaforma 10 metri insieme a Matty Lee.

: benvenuti surf e skateboard (dove la star è la 12enne Sky Brown) Le prove durano circa mezz'ora e ogni surfista avrà il compito di cavalcare tutte le onde che desidera. Sono i giudici che ...Non sono di sicuro i Giochi Olimpici più scontati e prevedibili questi di, anzi. Sono solo tre le giornate di competizioni portate a conclusione, ma a prendersi il proscenio non sono stati sempre i grandi favoriti delle rispettive discipline, e molti sono stati ...L’amatissimo Sannin (ninja leggendario) Jiraiya, proveniente dal manga shonen cult Naruto, è semplicemente l’ultimo cameo di un personaggio legato a videogiochi, anime e manga in questi Giochi Olimpic ...(AGR) Due medaglie d’argento targate Toscana alle Olimpiadi di Tokyo. Sono arrivate nella notte e portano la firma di Diana Bacosi, nello skeet, e di Lorenzo Zazzeri, nel nuoto.? Diana Bacosi, 38 anni ...