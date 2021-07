Tokyo 2020, basket 3×3 femminile: l’Italia cede nettamente al Giappone (Di lunedì 26 luglio 2021) l’Italia viene sconfitta piuttosto nettamente dal Giappone sul parquet dell’Aomi Urban Sports Park in occasione del match valido per il torneo di basket 3×3 all’Olimpiade di Tokyo 2020. La compagine azzurra subisce una dura battuta d’arresto con il punteggio di 22-10, sempre sotto nel punteggio e in balia delle avversarie. Si tratta del terzo ko olimpico per la compagine tricolore, a fronte di due sole vittorie. Il Giappone sale invece a quattro successi. Tokyo 2020, basket 3×3: IL PROGRAMMA DI TUTTE LE ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021)viene sconfitta piuttostodalsul parquet dell’Aomi Urban Sports Park in occasione del match valido per il torneo di3×3 all’Olimpiade di. La compagine azzurra subisce una dura battuta d’arresto con il punteggio di 22-10, sempre sotto nel punteggio e in balia delle avversarie. Si tratta del terzo ko olimpico per la compagine tricolore, a fronte di due sole vittorie. Ilsale invece a quattro successi.3×3: IL PROGRAMMA DI TUTTE LE ...

Advertising

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - repubblica : RT @giusmo1: Nuoto, fantastica Italia, medaglia d'argento nella staffetta 4X100 stile libero #Olimpiadi - infoitsport : Tokyo 2020, Odette Giuffrida parla con la famiglia: 'La tua cagnolina Mia ha fatto le nottate per vederti' -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tennis: Fognini e Giorgi agli ottavi Fabio Fognini approda agli ottavi di finale del torneo di tennis di Tokyo 2020. L'azzurro si è imposto sul bielorusso Egor Gerasimov 6 - 4, 7 - 6 (7 - 4). Prima ancora era stata Camila Giorgi a raggiungere gli ottavi di finale. La marchigiana ha sconfitto 6 - 3 6 - 1 ...

Taekwondo: Alessio eliminato ai quarti Simone Alessio è eliminato dal torneo di taekwondo 80 chili, a Tokyo 2020, dopo aver perso nei quarti conl'egiziano Seif Eissa per 6 - 5.

Tokyo 2020, altre due medaglie oggi per l'Italia - Tokyo 2020 Agenzia ANSA Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi 26 luglio L’alba italiana si colora di argento e bronzo: la prima è quella di Nicolò Martinenghi terzo con il tempo di 58''33 nella finale dei 100 metri rana. Storica e inaspettata la medaglia d’argento nella s ...

VIDEO Camila Giorgi-Vesnina, Olimpiadi Tokyo tennis: highlights e sintesi Continua a convincere Camila Giorgi sul palcoscenico delle Olimpiadi di Tokyo 2021. L'azzurra, nell'odierno match del secondo turno del torneo olimpico, ha sconfitto agevolmente la russa Elena Vesnina ...

Fabio Fognini approda agli ottavi di finale del torneo di tennis di. L'azzurro si è imposto sul bielorusso Egor Gerasimov 6 - 4, 7 - 6 (7 - 4). Prima ancora era stata Camila Giorgi a raggiungere gli ottavi di finale. La marchigiana ha sconfitto 6 - 3 6 - 1 ...Simone Alessio è eliminato dal torneo di taekwondo 80 chili, a, dopo aver perso nei quarti conl'egiziano Seif Eissa per 6 - 5.L’alba italiana si colora di argento e bronzo: la prima è quella di Nicolò Martinenghi terzo con il tempo di 58''33 nella finale dei 100 metri rana. Storica e inaspettata la medaglia d’argento nella s ...Continua a convincere Camila Giorgi sul palcoscenico delle Olimpiadi di Tokyo 2021. L'azzurra, nell'odierno match del secondo turno del torneo olimpico, ha sconfitto agevolmente la russa Elena Vesnina ...