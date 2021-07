Roghi nella notte in Val Pescara Dopo una tregua torna a bruciare il pescarese (Di lunedì 26 luglio 2021) Pescara - Dopo una tregua di alcuni giorni, le fiamme le elevate temperature hanno riportato gli incendi in Val Pescara. Dalla tarda serata di ieri e per tutta la notte i vigili del fuoco hanno lavorato per due Roghi di vaste dimensioni che si sono sviluppati nelle zone di Torre de Passeri e Pietranico e poi più a sud verso Scafa. Diverse le squadre al lavoro anche dei Distaccamenti provinciali, per circoscrivere le fiamme. In mattinata avviate le operazioni di bonifica leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 26 luglio 2021)unadi alcuni giorni, le fiamme le elevate temperature hanno riportato gli incendi in Val. Dalla tarda serata di ieri e per tutta lai vigili del fuoco hanno lavorato per duedi vaste dimensioni che si sono sviluppati nelle zone di Torre de Passeri e Pietranico e poi più a sud verso Scafa. Diverse le squadre al lavoro anche dei Distaccamenti provinciali, per circoscrivere le fiamme. In mattinata avviate le operazioni di bonifica leggi tutto

