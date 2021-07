Paura per Mara Venier, lei chiarisce: 'Nessun ricovero' (Di lunedì 26 luglio 2021) La conduttrice è andata in ospedale per dei controlli. Le storie condivise su Instagram avevano allertato i ... Leggi su today (Di lunedì 26 luglio 2021) La conduttrice è andata in ospedale per dei controlli. Le storie condivise su Instagram avevano allertato i ...

Advertising

FicarraePicone : Quei politici che per paura di perdere una manciata di voti non hanno il coraggio di mettersi contro no vax e negaz… - rtl1025 : ?? 'Non sarò mai una #novax, nonostante la paura, i continui accertamenti, i malesseri fisici e psicologici. Faccio… - fanpage : Ha trascorso diversi secondi con gli occhi al monitor dei tempi, presa dalla paura di non rientrare tra le migliori… - VScarpis : RT @YoshiIrai: Per anni ho pensato che il pericolo per la democrazia fosse l'estrema destra. Oggi mi fa più paura questa sinistra ripiegata… - ross27767 : @Mbasta10 non penserà mica che Le risponda: 'mi vaccino per dimostrale che non ho paura'. Questo detto, io invece… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura per Liliana Segre: 'Follia paragonare vaccini alla Shoah' A chi non fa parte di quel mondo no vax convinto, ma continua ad avere timore del vaccino, Segre ricorda a Pagine ebraiche che 'la paura si supera'. Insomma, 'se l'unica arma per combattere questa ...

Perché, nonostante tutto, ho scommesso sui vaccini Io mi sono vaccinato, ma conosco diverse persone che hanno deciso di non vaccinarsi, e questo per varie ragioni. Spesso sono né ignoranti né egoisti. Spesso è paura dovuta a situazioni di salute ...

Ore di paura per due bambini dispersi nei boschi, poi ritrovati spaventati e infreddoliti ma salvi La Repubblica Paura in autostrada: estrae una pistola dal mezzo in corsa e spara ad un automobilista Un uomo è stato arrestato per aver aperto il fuoco, a causa di una ‘disputa ad alta velocità’ su una trafficata strada statunitense. Rischia una pesante condanna Il dipartimento di polizia di Houston ...

Mara Venier in ospedale: «Ecco qua, chissà come finirà». Paura tra i fan È bastato pronunciare queste parole Mara Venier per scatenare la paura tra i fan. «Oggi sono andata a farmi dei controlli, ma quale ricovero in ospedale, ma per carità!». APPROFONDIMENTI RAI 1 Domenic ...

A chi non fa parte di quel mondo no vax convinto, ma continua ad avere timore del vaccino, Segre ricorda a Pagine ebraiche che 'lasi supera'. Insomma, 'se l'unica armacombattere questa ...Io mi sono vaccinato, ma conosco diverse persone che hanno deciso di non vaccinarsi, e questovarie ragioni. Spesso sono né ignoranti né egoisti. Spesso èdovuta a situazioni di salute ...Un uomo è stato arrestato per aver aperto il fuoco, a causa di una ‘disputa ad alta velocità’ su una trafficata strada statunitense. Rischia una pesante condanna Il dipartimento di polizia di Houston ...È bastato pronunciare queste parole Mara Venier per scatenare la paura tra i fan. «Oggi sono andata a farmi dei controlli, ma quale ricovero in ospedale, ma per carità!». APPROFONDIMENTI RAI 1 Domenic ...