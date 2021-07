Mare inquinato e divieto di balneazione a Napoli | zero multe e caos in spiaggia | «Salta il numero chiuso»

(Di lunedì 26 luglio 2021)controlli,e tanti tuffi. Il secondo giorno in cui vige ildiin città va esattamente come il primo. La certificazione dell?Arpac...

Advertising

castelvetrano : Sul mare inquinato a Marinella scrive il Circolo Crimiso - iggyHT : @danffi @MarcoCapoccetti quindi siccome il mare di napoli è inquinato, allora è colpa del sindaco? - VentagliP : RT @Erica90835855: Visto che il mare è uno solo ed è tutto inquinato sappiate che state facendo il bagno:nel bidet,nel wc,nel lavandino,nel… - Erica90835855 : Visto che il mare è uno solo ed è tutto inquinato sappiate che state facendo il bagno:nel bidet,nel wc,nel lavandin… - lightmoon972 : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Napoli, mare inquinato e divieto di balneazione: polemica Arpac -

Ultime Notizie dalla rete : Mare inquinato

... quella della fogna mista, che inevitabilmente - in caso di forti piogge - comporta l'inquinamento del: 'Un impianto - spiega - per... Il testo completo di questo contenuto a pagamento è ...La certificazione dell'Arpac sull'inquinamento delle acque del golfo e la conseguente ordinanza del Comune non fermano la voglia didei napoletani. Il provvedimento firmato venerdì sera dal ...Il divieto di balneazione sul litorale di Napoli non ha fermato le centinaia di persone tra cittadini e turisti, che hanno preso d’assalto le ...Sono 24 i punti monitorati dai volontari e dalle volontarie di Goletta Verde, dal 7 al 14 luglio, lungo le coste della Calabria, di cui 12 in prossimità di foci di corsi d’acqua. 9 punti sono risultat ...