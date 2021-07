Mara Venier Torna in Ospedale: Le Sue Parole! (Di lunedì 26 luglio 2021) Mara Venier è Tornata nuovamente in Ospedale per cercare di risolvere una volta per tutte il suo problema al volto, causato da un dentista. Su Instagram, la conduttrice ha fatto sapere che il percorso sarà ancora lungo. Mara Venier ha dovuto affrontare un periodo molto difficile causato da un errore che le è stato provocato da un dentista al quale si era rivolta. La conduttrice ha dovuto sottoporsi ad alcuni interventi chirurgici in Ospedale, legati alla paresi facciale che l’aveva colpita. Il calvario per la conduttrice però sembra non essere affatto finto e lei si trova ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 26 luglio 2021)ta nuovamente inper cercare di risolvere una volta per tutte il suo problema al volto, causato da un dentista. Su Instagram, la conduttrice ha fatto sapere che il percorso sarà ancora lungo.ha dovuto affrontare un periodo molto difficile causato da un errore che le è stato provocato da un dentista al quale si era rivolta. La conduttrice ha dovuto sottoporsi ad alcuni interventi chirurgici in, legati alla paresi facciale che l’aveva colpita. Il calvario per la conduttrice però sembra non essere affatto finto e lei si trova ...

Advertising

infoitcultura : Mara Venier ancora in ospedale: le condizioni della conduttrice – VIDEO - infoitcultura : Paura per Mara Venier, lei chiarisce: 'Nessun ricovero' - infoitcultura : Mara Venier ricovero in ospedale: duro sfogo della conduttrice sui social - infoitcultura : Mara Venier di nuovo in ospedale: 'Chissà quando finirà' - infoitcultura : “Sono di nuovo in ospedale”. Mara Venier, i problemi mancano mai: “Non so quando finirà” -