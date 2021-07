Maltempo Lombardia, a Rozzano crolla una gru su un palazzo: evacuate 24 famiglie (Di lunedì 26 luglio 2021) Una gru alta 20 metri è crollata su palazzo, probabilmente a causa del Maltempo che ha colpito tutta la Lombardia . È successo a Rozzano , comune della città metropolitana di ilano . La gru era stata ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 luglio 2021) Una gru alta 20 metri èta su, probabilmente a causa delche ha colpito tutta la. È successo a, comune della città metropolitana di ilano . La gru era stata ...

Advertising

Corriere : Violento temporale a Milano. Nubifragi in Lombardia: si contano i danni del weekend - AgenziaOpinione : PROTEZIONE CIVILE – ROMA * MALTEMPO: « ALLERTA ARANCIONE IN LOMBARDIA, ANCORA TEMPORALI AL NORD » - marco_berteotti : RT @beabri: Strade interrotte, trombe d'aria, vie trasformate in torrenti di fango: la #Lombardia conta i danni dell'ennesimo evento estrem… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Maltempo Lombardia, a Rozzano crolla una gru su un palazzo: evacuate 24 famiglie - infoitinterno : Milano, grandine e nubifragi, Lombardia flagellata dal maltempo: «Danni agricoli dall'80% al 100% nelle zone colpit… -