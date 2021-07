Kitty Spencer, Michael Lewis: il marito milionario della nipote di Lady Diana (Di lunedì 26 luglio 2021) Un abito da sogno, una location pazzesca (e italiana) e tanti ospiti di alto profilo: le nozze tra Lady Kitty Spencer e il milionario Michael Lewis sono state celebrate a Villa Aldobrandini a Frascati, dopo che da qualche giorno si rincorrevano gli indizi di una possibile cerimonia imminente. Lei modella, nipote di Lady Diana in quanto figlia del fratello Charles, bellissima e molto amata, nei mesi scorsi è diventata global ambassador della casa di moda Dolce & Gabbana, lo stesso marchio che le ha ... Leggi su dilei (Di lunedì 26 luglio 2021) Un abito da sogno, una location pazzesca (e italiana) e tanti ospiti di alto profilo: le nozze trae ilsono state celebrate a Villa Aldobrandini a Frascati, dopo che da qualche giorno si rincorrevano gli indizi di una possibile cerimonia imminente. Lei modiin quanto figlia del fratello Charles, bellissima e molto amata, nei mesi scorsi è diventata global ambassadorcasa di moda Dolce & Gabbana, lo stesso marchio che le ha ...

Advertising

vogue_italia : Lady Kitty Spencer si è sposata ieri, a Roma, in un meraviglioso abito in pizzo bianco realizzato per lei da Dolce&… - giorgiamhlc__ : RT @vagostabile: Sinceramente non augurerei un trentenne nemmeno alla mia peggior nemica quindi percependoti Kitty Spencer brava - infoitcultura : Frascati - Matrimonio di Lady Kitty Spencer, Villa Aldobrandini in un tripudio di fuochi d'artificio - infoitcultura : Lady Kitty Spencer ha sposato Michael Lewis: dentro le nozze della nipote di Lady Diana - infoitcultura : Perché Lady Kitty Spencer ha deciso di sposare Michael Lewis a Frascati? -