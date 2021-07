Giustizia | Fassina Leu | non voterei fiducia su attuale ddl

(Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - “No, nonlasull'versione della cosiddetta riforma della. Ed è inaccettabile che il Presidente del Consiglio chieda l'autorizzazione al voto digià al varo in Consiglio dei ministri del relativo disegno di legge". Così Stefano, Deputato LeU, nel corso di Agorà estate su Raitre. “Come sarebbe inaccettabile - continua - se fosse messa lasu un DdL di delega a maglie larghe sul fisco. L'Italia è ancora una Repubblica parlamentare: le leggi sono discusse e approvate da Camera e Senato, tanto ...

Stefanoinizia con un nome nobile: 'Ho parlato stamattina con Mario Tronti, mi ha chiesto in regalo una sinistra che parta dai diritti sociali e dalla. Noi con questa lista mettiamo ...Stefano, deputato Leu, dopo aver votato a favore del ddl Zan alla Camera, ora sostiene che ... Il presidente della commissioneAndrea Ostellari, leghista ostile al provvedimento, ha ...Roma, 26 lug. “No, non voterei la fiducia sull'attuale versione della cosiddetta riforma della giustizia. Ed è inaccettabile che il Presidente del Consiglio chi ..."Non voterei la fiducia sull'attuale versione della cosiddetta riforma della giustizia. E' inaccettabile che il presidente del Consiglio chieda ...