Fiumicino, manca poco a 'Spaghettongola': ecco il menù, gli eventi e gli ospiti Vip

Pochi giorni ancora e poi sarà Spaghettongola. Da venerdì 30 luglio fino all'8 agosto Parco Tommaso Forti (via Lorenzo Bezzi, Fiumicino) si trasformerà nell'epicentro dell'estate gastronomica laziale. La festa degli spaghetti alle vongole lupino è pronta a debuttare per la dodicesima edizione. 

I menù

Due menù, per festeggiare l'evento. Il classico che prevede bruschetta al pomodoro, spaghetti alle vongole lupino, sautè di cozze e vongole, patatine fritte e acqua. Il deluxe, con antipasto di mare, spaghetti alle vongole lupino, fritto di pesce, patatine fritte e acqua. Obiettivo valorizzare il pescato locale, il grande lavoro della flotta ...

