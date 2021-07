DAP | Funzionario giuridico - pedagogico | info prove scritte

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : DAP Funzionario

... per 95 posti elevati a 210 , a tempo indeterminato nel profilo professionale didella professionalità giuridico - pedagogica , III Area funzionale, fascia retributiva F1 - ruoli del ...... ieri i cinque provvedimenti cautelari nei confronti di due agenti della polizia penitenziaria, di undel, di un altro agente presunto intermediario e di un candidato risultato ...Ci risiamo con notizie di tangenti per i concorsi, questa volta si tratta del caso di una tangente di 8mila euro per selezionare un agente di Polizia Penitenziaria che si è scoperto poi non idoneo al ...Verso gli interrogatori delle cinque persone arrestate nell’indagine su un presunto giro di mazzette per entrare nella polizia penitenziaria.