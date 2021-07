Covid, un italiano su due è già vaccinato. La migliore risposta ai "no vax" (Di lunedì 26 luglio 2021) Trenta milioni di cittadini, un italiano su due, si sono vaccinati contro il Covid: l’ennesimo numero simbolico che verrà superato nelle prossime ore è la risposta migliore alle migliaia di no vax... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 26 luglio 2021) Trenta milioni di cittadini, unsu due, si sono vaccinati contro il: l’ennesimo numero simbolico che verrà superato nelle prossime ore è laalle migliaia di no vax...

Advertising

Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Sei atleti azzurri sono in quarantena al villaggio di #Tokyo2020 per un 'close contact' in aereo il 18… - SkyTG24 : Covid, Rappuoli: 'Anticorpo monoclonale italiano neutralizza tutte le varianti' - M5S_Camera : In questi mesi il @Mov5Stelle ha condotto una battaglia sul tema della liberalizzazione dei brevetti per i vaccini… - claudio_2022 : RT @ALFO100897: Migranti nel Covid hotel. Già spesi 200mila euro. @Palazzo_Chigi @Viminale @MEF_GOV Si 'moltiplicano', sempre di più, gli… - Giokin2 : RT @tempoweb: 'Nessuna opzione è esclusa' Speranza gela tutti sul vaccino, cosa ci aspetta #covid #speranza #figliuolo #scuola #over12 #rei… -