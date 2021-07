C’è anche l’ufficialità: Coulibaly torna a Salerno (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto La notizia era nell’aria, annunciata ormai da diverse ore sia dal direttore sportivo Fabiani che dal tecnico Castori, ma ora c’è anche il sigillo dell’ufficialità. Mamadou Coulibaly torna a Salerno, praticamente una conferma dopo un ottimo girone di ritorno sul piano individuale e di squadra che ha condotto la Salernitana al traguardo prestigioso della promozione in serie A. Il centrocampista classe ’99 arriva in prestito dall’Udinese con obbligo di riscatto “al verificarsi di determinate condizioni sportive”, si legge nella nota diffusa dal club granata. Arrivò a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto La notizia era nell’aria, annunciata ormai da diverse ore sia dal direttore sportivo Fabiani che dal tecnico Castori, ma ora c’èil sigillo del. Mamadou, praticamente una conferma dopo un ottimo girone di ritorno sul piano individuale e di squadra che ha condotto la Salernitana al traguardo prestigioso della promozione in serie A. Il centrocampista classe ’99 arriva in prestito dall’Udinese con obbligo di riscatto “al verificarsi di determinate condizioni sportive”, si legge nella nota diffusa dal club granata. Arrivò a ...

