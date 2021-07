Ascoli, il presidente Pulcinelli non vede l’ora di affrontare la Strega: “Abbiamo il dente avvelenato” (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – C’è una data che Massimo Pulcinelli, presidente dell’Ascoli, ha cerchiato in rosso una volta conosciuto il calendario di serie B. Quella del 18 settembre, quarta giornata del torneo cadetto. Al Del Duca arriverà il Benevento di Fabio Caserta e il patron bianconero non vede l’ora di affrontare i giallorossi. “Incontreremo subito il Benevento, una grande squadra. Abbiamo ancora il dente avvelenato con loro per quell’ultima gara del campionato 2019-2020“, ha dichiarato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – C’è una data che Massimodell’, ha cerchiato in rosso una volta conosciuto il calendario di serie B. Quella del 18 settembre, quarta giornata del torneo cadetto. Al Del Duca arriverà il Benevento di Fabio Caserta e il patron bianconero nondii giallorossi. “Incontreremo subito il Benevento, una grande squadra.ancora ilcon loro per quell’ultima gara del campionato 2019-2020“, ha dichiarato ...

