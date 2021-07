Windows 11 | attenzione agli installer fasulli | Punto Informatico

(Di domenica 25 luglio 2021) Kasperky ha scoperto che una presunta build preliminare di11 contiene in realtà diversi tipi di malware, tra cui trojan e password stealer.11:. Read MoreL'articolo11:proviene da HelpMeTech.

Gli esperti di Kaspersky hanno scoperto che circola su Internet (probabilmente nelle reti P2P) un file denominato ' 86307_11 build 21996.1 x64 + activator.exe ' da 1,75 GB. Qualche utente ...Windows 11, la nuova versione del sistema operativo di Microsoft, arriverà il prossimo autunno con tutta una serie di novità già ampiamente discusse su queste pagine. Aspettando la prima release uffic ...Kasperky ha scoperto che una presunta build preliminare di Windows 11 contiene in realtà diversi tipi di malware, tra cui trojan e password stealer.