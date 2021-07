Pezzella-Atalanta, è fatta per l’esterno del Parma. Ecco i dettagli (Di domenica 25 luglio 2021) Ecco un altro acquisto in casa Atalanta. Dopo aver acquistato a 20 milioni di euro un portiere di un certo spessore come Juan Musso, i nerazzurri si apprestano a potenziare anche la fascia. Alla corte degli orobici si unirà il giovane esterno Pezzella in forza al Parma. Non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo tutti i L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Liverpool-Atalanta, 4^ giornata Champions League Probabili formazioni Atalanta-Midtjylland, 5^ giornata Champions League ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 25 luglio 2021)un altro acquisto in casa. Dopo aver acquistato a 20 milioni di euro un portiere di un certo spessore come Juan Musso, i nerazzurri si apprestano a potenziare anche la fascia. Alla corte degli orobici si unirà il giovane esternoin forza al. Non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo tutti i L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Liverpool-, 4^ giornata Champions League Probabili formazioni-Midtjylland, 5^ giornata Champions League ...

