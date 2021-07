Marotta sicuro: «Lukaku è assolutamente incedibile» (Di domenica 25 luglio 2021) Beppe Marotta allontana le voci di mercato riguardanti Romelu Lukaku: queste le parole dell’ad dell’Inter Sportmediaset ha mandato in onda un estratto dell’intervista a Beppe Marotta prima dell’amichevole di una settimana fa contro il Lugano. L’ad nerazzurro ha ribadito con forza l’incedibilità di Romelu Lukaku. «Se si può dire che Lukaku è incedibile? Da parte nostra sì, assolutamente sì. Lukaku è un elemento importante in questa scacchiera a disposizione di Simone Inzaghi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Beppeallontana le voci di mercato riguardanti Romelu: queste le parole dell’ad dell’Inter Sportmediaset ha mandato in onda un estratto dell’intervista a Beppeprima dell’amichevole di una settimana fa contro il Lugano. L’ad nerazzurro ha ribadito con forza l’incedibilità di Romelu. «Se si può dire che? Da parte nostra sì,sì.è un elemento importante in questa scacchiera a disposizione di Simone Inzaghi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Marotta sicuro Un lavoro sicuro La sicurezza sul lavoro al centro della manifestazione indetta a Massa dopo la morte di un operaio ieri a Carrara. Subappalti e sfruttamento le piaghe da combattere. di Andrea Marotta

L'Inter domina la classifica dei più "costosi": scoppia la polemica ... "L 'Inter ha certamente tanti problemi ma di sicuro non ha una rosa mediocre". La polemica scoppia ... Mentre Michele si preoccupa: "Non fate vedere questa classifica a Marotta altrimenti li vende tutti"...

CdS – Nainggolan, l’obiettivo di Marotta: addio entro fine settimana Tra un affare già chiuso (Dalbert) e uno che probabilmente si chiuderà (Nandez), tra Inter e Cagliari balla ancora il nome di Radja Nainggolan. I due club cercano la quadra per definire il negoziato i ...

