Le iniettarono sei dosi di Pfizer | ora non può avere il green pass

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccini, le iniettarono sei dosi: resto pro vax ma non mi danno il Green pass #vaccini - Enk_rev2 : @FartFromAmerika Anche la pfizergirl di Massa continua a trastare - GraziellaCianfr : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, le iniettarono sei dosi: resto pro vax ma non mi danno il Green Pass #vaccini - Letenebredinot1 : RT @razorblack66: RIDO .... @iosoioevoi @AlexGiudetti Vaccini, le iniettarono sei dosi: resto pro vax ma non mi danno il Green pass , più d… - MariaLu91149151 : RT @ALFO100897: -

Ultime Notizie dalla rete : iniettarono sei

Ledosi ricevute, però, stanno creando problemi alla ragazza. Virginia ha ammesso di non stare bene: "La mia vita è cambiata radicalmente mi sembra di vivere nel mondo dei quanti dove regna l'...Ledosi di vaccino Pfizer il 9 maggio scorso, ma non cambia idea: non sarà mai una no vax . Per errore all'ospedale Noa di Massa ledosi di vaccino e da allora vive con la ...Le iniettarono sei dosi di vaccino Pfizer il 9 maggio scorso, ma non cambia idea: non sarà mai una no vax. Per errore all'ospedale Noa di Massa le iniettarono sei dosi di vaccino e ...Il calvario della 23enne Virginia Grilli che, oltre a problemi di salute, non riesce ad avere il certificato. "Nessuno si prende la responsabilità di rilasciarmelo essendo io un caso unico" ...