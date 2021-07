(Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - “Ladellaè un traguardo imprescindibile, fondamentale per il Paese e decisiva per il Pnrr. Il testo Cartabia non è quello che Forza Italia sognava, ma è un compromesso di buon senso che ci auguriamo ancora - nonostante la fiducia annunciata dal governo - di poter migliorare. Se qualcuno all'interno della maggioranza - leggasi Movimento 5 Stelle - ha intenzione di riversare su questa partita le tensioni e le contraddizioni interne, si assumerà una grave responsabilità di fronte ai cittadini.vuole esseredella nuova fase grillina? Dimostri di essere all'altezza e si ...

TV7Benevento : Giustizia: Occhiuto (Fi), 'riforma serve, Conte sia leader e non arruffapopolo'...

Il Sannio Quotidiano

I capigruppoe Bernini hanno chiesto ai parlamentari azzurri di dotarsi di green pass: ... Da avvocato come giudica la riforma Cartabia della? Questo testo, ritenuto un po' timido, ...Lavori pubblici totalmente fermi: palazzo di, scavi di piazza Garibaldi, Parco Lineare ... la Ga - Ga verrà inaugurata entro il 2022 dal futuro Governatore, e mi auguro anche da un ...Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “La riforma della giustizia è un traguardo imprescindibile, fondamentale per il Paese e decisiva per il Pnrr. Il testo Cartabia non è quello che Forza Italia sognava, ma è ...Il ministro per gli Affari regionali a tutto campo: "Porteremo il Paese fuori dalla crisi, anche se è chiaro che le divisioni con il centrosinistra restano. La verà libertà è non tornare più al lockdo ...