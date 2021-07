Giustizia: Giacomoni (Fi), ‘bene fiducia, è momento di fare buona riforma’ (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “In questa fase di ripartenza, decisive saranno le 3 riforme strutturali che affronteremo nel breve termine: riforma fiscale, riforma della burocrazia, riforma della Giustizia. Su ognuna sventola la bandiera di Forza Italia come garanzia per gli interessi del Paese e dei cittadini. Quella per una Giustizia Giusta è una battaglia che Forza Italia e Il Presidente Berlusconi portano avanti da più di 25 anni. Bene ha fatto il Governo a mettere la fiducia”. Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro. L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “In questa fase di ripartenza, decisive saranno le 3 riforme strutturali che affronteremo nel breve termine: riforma fiscale, riforma della burocrazia, riforma della. Su ognuna sventola la bandiera di Forza Italia come garanzia per gli interessi del Paese e dei cittadini. Quella per unaGiusta è una battaglia che Forza Italia e Il Presidente Berlusconi portano avanti da più di 25 anni. Bene ha fatto il Governo a mettere la”. Così il deputato di Forza Italia, Sestino, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro. L'articolo proviene da ...

Advertising

TV7Benevento : Giustizia: Giacomoni (Fi), 'bene fiducia, è momento di fare buona riforma'... - Chef_Artista : @Pierina1958 @S_Giacomoni @forza_italia Per il referendum sulla giustizia? - S_Giacomoni : ?? Quella per una #GiustiziaGiusta è una battaglia che @forza_italia e Il Presidente @berlusconi portano avanti da p… - S_Giacomoni : LA BANDIERA DI #FORZAITALIA ???? SVENTOLA NELLE PIAZZE ITALIANE PER UNA #GIUSTIZIAGIUSTA! ?? Decisive saranno le 3… - MovConsumatori : @S_Giacomoni @borghi_claudio @VCattoi @cestariemanuele @ComaroliSilvana @rebeccafrassini @PatassiniTullio… -