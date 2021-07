Venezia, idea Niang per l’attacco (Di sabato 24 luglio 2021) Il Venezia è al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa. L’ultimo nome accostato alla società di Duncan Niederauer è una vecchia conoscenza del nostro calcio e del Milan: M’Baye Niang, ex tra l’altro di rossoneri ma anche del Torino con più ombre che luci in Italia. Come del resto nell’ultima stagione: l’attaccante francese tra Rennes e Al-Ahli ha collezionato solamente un gol. A 27 anni Niang potrebbe rilanciarsi proprio con la maglia dei neopromossi. Possibile arrivo in prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Ilè al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa. L’ultimo nome accostato alla società di Duncan Niederauer è una vecchia conoscenza del nostro calcio e del Milan: M’Baye, ex tra l’altro di rossoneri ma anche del Torino con più ombre che luci in Italia. Come del resto nell’ultima stagione: l’attaccante francese tra Rennes e Al-Ahli ha collezionato solamente un gol. A 27 annipotrebbe rilanciarsi proprio con la maglia dei neopromossi. Possibile arrivo in prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni. SportFace.

Calciomercato Venezia, idea Niang. E c'è il sogno Caldara Corriere dello Sport Calciomercato Milan, oltre a Caldara il Venezia punta Conti A riportarlo è Tuttosport, che evidenzia ancora una volta l’interesse dei lagunari nei confronti di Mattia Caldara, ormai fuori dal progetto tecnico del club rossonero. Infatti piace, e non poco, anch ...

Caldara sempre più vicino al Venezia: gli aggiornamenti La strada sembra comunque tracciata: Caldara è pronto a rilanciarsi in laguna NODO INGAGGIO – Da sciogliere rimane il nodo dell’ingaggio: Caldara infatti guadagna al Milan 2 milioni di euro netti, una ...

