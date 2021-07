Tokyo 2020 Taekwondo, Dell’Aquila: “Dedico il trionfo a mio nonno” (Di sabato 24 luglio 2021) Vito Dell’Aquila, dopo aver vinto la medaglia d’oro nel Taekwondo 58 kg, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “La medaglia è dedicata a mio nonno, che ci ha lasciati un mese fa e stasera mi guardava da lassù. Ero certo che avrei trionfato. Il 2020 è stato un anno molto brutto, senza obiettivi e in cui niente andava per il verso giusto. Ora, grazie a questo oro, posso finalmente voltare pagina. A Mesagne lavoriamo bene e abbiamo un ottimo maestro, Roberto Baglivo. Inoltre, la grinta di noi meridionali ci aiuta in queste gare a dare il meglio di noi. Oggi l’incontro è stato molto equilibrato, il tunisino avrebbe potuto ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Vito, dopo aver vinto la medaglia d’oro nel58 kg, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “La medaglia è dedicata a mio, che ci ha lasciati un mese fa e stasera mi guardava da lassù. Ero certo che avrei trionfato. Ilè stato un anno molto brutto, senza obiettivi e in cui niente andava per il verso giusto. Ora, grazie a questo oro, posso finalmente voltare pagina. A Mesagne lavoriamo bene e abbiamo un ottimo maestro, Roberto Baglivo. Inoltre, la grinta di noi meridionali ci aiuta in queste gare a dare il meglio di noi. Oggi l’incontro è stato molto equilibrato, il tunisino avrebbe potuto ...

