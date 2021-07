Roma, pressing su Azmoun ma il Leverkusen è in pole (Di sabato 24 luglio 2021) Roma - La Roma sta facendo un tentativo in extremis per arrivare a Sardar Azmoun , attaccante dello Zenit. L'iraniano da un paio di mesi fa era entrato nel mirino dei giallorossi che non hanno però ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 luglio 2021)- Lasta facendo un tentativo in extremis per arrivare a Sardar, attaccante dello Zenit. L'iraniano da un paio di mesi fa era entrato nel mirino dei giallorossi che non hanno però ...

Advertising

repubblica : Giubileo, pressing di Draghi su Raggi: 'Curioso che per la manutenzione si debba aspettare l'Anno Santo' - sportli26181512 : Roma, pressing su Azmoun ma il Leverkusen è in pole: I giallorossi hanno già avviato i contatti con il club e spera… - Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Roma, anche #Azmoun nella lista per l’attacco ?? La situazione in casa giallorossa #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomerca… - LeBombeDiVlad : ???? #Roma, anche #Azmoun nella lista per l’attacco ?? La situazione in casa giallorossa #LeBombeDiVlad #LBDV… - Cucciolina96251 : RT @Daniele20052013: Calciomercato Roma: pressing della Juventus per Florenzi. I dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Roma pressing Roma, pressing su Azmoun ma il Leverkusen è in pole ROMA - La Roma sta facendo un tentativo in extremis per arrivare a Sardar Azmoun , attaccante dello Zenit. L'iraniano da un paio di mesi fa era entrato nel mirino dei giallorossi che non hanno però mai ...

Lazio, che show con Sergej e Luis Impossibile con Sarri dare segni di discontinuità, anche sul pressing e la densità in mediana. Guai ... somiglia al Napoli, ma noi eravamo più stanchi rispetto alla gara precedente con la Roma'. Fra ...

Roma, pressing su Azmoun ma il Leverkusen è in pole Corriere dello Sport Roma, pressing su Azmoun ma il Leverkusen è in pole I giallorossi hanno già avviato i contatti con il club e sperano di chiudere l'operazione inserendo contropartite tecniche ...

La squadra è molle, Mou alza la voce: “Fuori gli attributi” Mourinho scuote la squadra, serve più personalità L’aria deve cambiare, e in fretta, nello spogliatoio della Roma. José Mourinho non è uno che perde tempo ed esige che velocemente i giocatori a sua di ...

- Lasta facendo un tentativo in extremis per arrivare a Sardar Azmoun , attaccante dello Zenit. L'iraniano da un paio di mesi fa era entrato nel mirino dei giallorossi che non hanno però mai ...Impossibile con Sarri dare segni di discontinuità, anche sule la densità in mediana. Guai ... somiglia al Napoli, ma noi eravamo più stanchi rispetto alla gara precedente con la'. Fra ...I giallorossi hanno già avviato i contatti con il club e sperano di chiudere l'operazione inserendo contropartite tecniche ...Mourinho scuote la squadra, serve più personalità L’aria deve cambiare, e in fretta, nello spogliatoio della Roma. José Mourinho non è uno che perde tempo ed esige che velocemente i giocatori a sua di ...