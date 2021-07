Mercato Juventus, Di Marzio svela: il Milan aspetta e la Juve si inserisce (Di sabato 24 luglio 2021) Mercato Juventus – Non si sblocca la trattativa tra il Milan e il Santos per Kaio Jorge. La Juventus prova lo scippo perché conosce le qualità del ragazzo. Non solo, sa che le prestazioni negative degli ultimi mesi sono figlie della volontà del ragazzi di partire. I rossoneri cincischiano e, come riporta ‘GianlucadiMarzio.com‘, i bianconeri potrebbero approfittarne. Mercato Juventus, inserimento per Kaio Jorge Per Kaio Jorge si profila quindi un derby tutto italiano. Il Santos chiede 10 milioni per lasciar partire subito ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 24 luglio 2021)– Non si sblocca la trattativa tra ile il Santos per Kaio Jorge. Laprova lo scippo perché conosce le qualità del ragazzo. Non solo, sa che le prestazioni negative degli ultimi mesi sono figlie della volontà del ragazzi di partire. I rossoneri cincischiano e, come riporta ‘Gianlucadi.com‘, i bianconeri potrebbero approfittarne., inserimento per Kaio Jorge Per Kaio Jorge si profila quindi un derby tutto italiano. Il Santos chiede 10 milioni per lasciar partire subito ...

Advertising

MarcelloChirico : la #Juventus ha proposto scambi #Bernardeschi ?? #Damsgaard a @sampdoria #Bernardeschi (+ #Frabotta )??#Gosens ad… - forumJuventus : GdS: 'Dybala non si muove, il legame di Paulo con la Juventus è tornato saldo e futuribile e la Joya non è più sul… - Cucciolina96251 : RT @86_longo: ?? Come anticipato nella “Soffiata di Cm” di 4 giorni fa, il #Milan è a conoscenza dell’interesse della #Juventus (ancora ness… - gilnar76 : Mercato Juve ultimissime: depennato un attaccante dalla lista di Cherubini #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Juventus, #Demiral verso l'Atalanta e c'è il tesoretto per Locatelli. #SportMediaset -