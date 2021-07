Medaglie per Vito Dell’Aquila e Luigi Samele alle Olimpiadi, i complimenti di Gelmini (Di sabato 24 luglio 2021) ROMA – “L’avventura dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 inizia alla grande! Vito Dell’Aquila è medaglia d’oro nel taekwondo, argento per Luigi Samele nella sciabola. Grazie, ragazzi”. Con queste parole Mariastella Gelmini (foto), ministra per gli affari regionali e le autonomie, fa i complimenti a Vito Dell’Aquila e Luigi Samele per le Medaglie da loro vinte alle Olimpiadi. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 24 luglio 2021) ROMA – “L’avventura dell’Italiadi Tokyo 2020 inizia alla grande!è medaglia d’oro nel taekwondo, argento pernella sciabola. Grazie, ragazzi”. Con queste parole Mariastella(foto), ministra per gli affari regionali e le autonomie, fa iper leda loro vinte. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Coninews : Dopo le prime due medaglie ci aspetta una domenica altrettanto entusiasmante! Pronti per un’altra intensa giornata… - Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - Ri_Ghetto : RT @Coninews: Dopo le prime due medaglie ci aspetta una domenica altrettanto entusiasmante! Pronti per un’altra intensa giornata di sport!… - giudith95 : RT @Coninews: Dopo le prime due medaglie ci aspetta una domenica altrettanto entusiasmante! Pronti per un’altra intensa giornata di sport!… - ValeRossignoli : RT @Coninews: Dopo le prime due medaglie ci aspetta una domenica altrettanto entusiasmante! Pronti per un’altra intensa giornata di sport!… -