LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Samele in semifinale, appuntamento alle 12.25 (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.16 Di conseguenza l’appuntamento con la DIRETTA LIVE della Scherma sarà alle 12.00 per la prima semifinale per poi vivere le emozioni di quella di Luigi Samele alle 12.25. Un caro saluto e a più tardi. 9.13 Samele quindi si prende questa semifinale nella quale affronterà il coreano Kim che ha superato 15-14 il russo Ibragimov (ore 12.25). La prima semifinale (ore 12.00) vedrà invece protagonisti l’ungherese Szilagyi, a caccia di ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.16 Di conseguenza l’con ladellasarà12.00 per la primaper poi vivere le emozioni di quella di Luigi12.25. Un caro saluto e a più tardi. 9.13quindi si prende questanella quale affronterà il coreano Kim che ha superato 15-14 il russo Ibragimov (ore 12.25). La prima(ore 12.00) vedrà invece protagonisti l’ungherese Szilagyi, a caccia di ...

angiuoniluigi : RT @fanpage: Doppia eliminazione per l'Italia al torneo di spada dei #giochiolimpici di #Tokyo2020, fuori Rossella Fiamingo e Federica Isol… - Francy___W : RT @fanpage: Doppia eliminazione per l'Italia al torneo di spada dei #giochiolimpici di #Tokyo2020, fuori Rossella Fiamingo e Federica Isol… - alessio_morra : Rossella #Fiamingo e Federica #Isola fuori nei quarti del torneo di Spada femminile di #Scherma. Che peccato.… - fanpage : Doppia eliminazione per l'Italia al torneo di spada dei #giochiolimpici di #Tokyo2020, fuori Rossella Fiamingo e Fe… - angiuoniluigi : RT @fanpage: L'iraniano Rahbari nega il saluto a Samele dopo la sconfitta: 'Non è giusto!' #Tokyo2020 #giochiolimpici -