La variante Delta ancora non sfonda: 5.140 contagi ma aumentano i ricoveri (Di sabato 24 luglio 2021) Casi stabili da tre giorni, anche se c'è un aumento, consistente, dei ricoveri sia in terapia intensiva che nei reparti Covid. Sono 5.140 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, dato stabile ... Leggi su globalist (Di sabato 24 luglio 2021) Casi stabili da tre giorni, anche se c'è un aumento, consistente, deisia in terapia intensiva che nei reparti Covid. Sono 5.140 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, dato stabile ...

Ultime Notizie dalla rete : variante Delta Brasile, proteste contro il Presidente Bolsonaro Sul governo pesa l'incognita della variante Delta che corre veloce e il fatto che la campagna di vaccinazione sta andando troppo a rilento. L'inchiesta sui vaccini Il Presidente è anche indagato per ...

Variante Delta: i sintomi nei vaccinati. Chi colpisce e come curarla La variante Delta , che in passato era denominata variante indiana, sta soppiantando il ceppo inglese del virus Sars - Cov - 2 in Europa. Sappiamo che è possibile contagiarsi anche dopo la vaccinazione , ...

Perché la variante delta ha così successo Il Post Green Pass: è corsa al vaccino. Ma nelle piazze pugliesi c'è la protesta dei no vax Dal Piemonte alla Puglia: manifestazioni in tutta Italia: ecco la situazione a Foggia dove sfilano un centinaio di persone ...

La variante Delta ancora non sfonda: 5.140 contagi ma aumentano i ricoveri Numeri stabili rispetto a ieri con 258.929 tamponi, 21 mila in più. Tanto che il tasso di positività scende leggermente dal 2,2% al 2%. I decessi sono 5 (ieri 17), per un totale di 127.942 vittime dal ...

