Juve - Cesena 3 - 1 aspettando Ronaldo | ' Torna e resta'

(Di sabato 24 luglio 2021) "è stato convocato per il 26 luglio, tornerà e resterà con noi. Per il rinnovo di Dybala, è atteso nei prossimi giorni il suo procuratore qua a Torino, ci sarà un incontro e tutto si risolverà"...

Advertising

juventusfc : Racconti, voci e foto dopo la prima amichevole di stagione! ?? Il report: - juventusfc : Qui tutte le info sulla giornata di oggi ??? - SkySport : ? IL CESENA CALCIO È A TORINO ?? Alle 18 la sfida contro la Juventus di Allegri ?? Amichevole LIVE su Sky Sport Uno ??… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: La giovane Juve cala il tris. Buona la prima, Cesena battuto - GobboDorico : RT @juventusfc: Racconti, voci e foto dopo la prima amichevole di stagione! ?? Il report: -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Cesena

...e Paulo Dybala a margine dell'amichevole tra i bianconeri e il. "Allegri è tornato con fame di vittorie, con Chiellini parleremo dopo le vacanze per il rinnovo", aggiunge Nedved. Laalla ...Speriamo che vinca titoli come ha fatto nei cinque anni precedenti alla'. L'amichevole con il: 'L e sensazioni sono positive, stiamo lavorando molto e oggi in campo si è visto. Nel primo ...Il vicepresidente della Juventus parla a margine dell’amichevole contro il Cesena. Le dichiarazioni di Pavel Nedved Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato a Sky Sport a margine del ma ...Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato al termine della prima amichevole contro il Cesena: annuncio su Ronaldo e Dybala ...