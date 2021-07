In Sicilia una startup vuole formare una nuova generazione di sviluppatrici (Di sabato 24 luglio 2021) Perché uno sviluppatore o una sviluppatrice Siciliani dovrebbero trasferirsi per lavorare, quando potrebbero farlo da remoto? È la domanda che si sono fatti Daniele Rotolo e Marco Imperato, fondatori di Edgemony, una startup palermitana specializzata nella formazione tecnologica e digitale con programmi in sviluppo software, digital marketing e product management. Il tema centrale è quello del cosiddetto digital skills gap, ovvero il divario di competenze digitali che esiste tra la domanda e l’offerta nel mercato del lavoro. In Italia nei prossimi quattro anni mancheranno all’appello circa 300mila figure professionali in questo ambito. Le università non ne ... Leggi su wired (Di sabato 24 luglio 2021) Perché uno sviluppatore o una sviluppatriceni dovrebbero trasferirsi per lavorare, quando potrebbero farlo da remoto? È la domanda che si sono fatti Daniele Rotolo e Marco Imperato, fondatori di Edgemony, unapalermitana specializzata nella formazione tecnologica e digitale con programmi in sviluppo software, digital marketing e product management. Il tema centrale è quello del cosiddetto digital skills gap, ovvero il divario di competenze digitali che esiste tra la domanda e l’offerta nel mercato del lavoro. In Italia nei prossimi quattro anni mancheranno all’appello circa 300mila figure professionali in questo ambito. Le università non ne ...

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia una La classifica del Contest "SuppliTiamo 2021" La cucina di Maurizio Urso è un racconto a 360 gradi della sua Sicilia, un incontro fra tradizione e rivisitazione, passato e presente di una terra magnifica. Grande attenzione alla cucina della ...

Vietnam, boom di merci Ue Dall'Ue arriva una tassa sui porti italiani Tra le proteste delle associazioni di categoria che ... La Sicilia punta al potenziamento dei porti occidentali Al centro del Mediterraneo. Con sbocchi ...

Voglia di futuro, la Sicilia democratica lancia la sua sfida La Repubblica Donna si sente male dopo il vaccino, in ospedale, “sta bene, era solo ansiosa” Ha giocato un brutto scherzo l’ansia ad una donna che, poco dopo essersi sottoposta al vaccino nel centro di Carlentini, nel Siracusano, ha avvertito un malore. E’ stata trasportata al Pronto ...

Coronavirus Sicilia, ancora zone rosse: nuove restrizioni nell’Agrigentino, proroga per un altro Comune SICILIA - Crescono ancora le zone rosse in Sicilia a causa dell'impennata di contagi da Coronavirus in Sicilia. Nella serata di ieri, il governatore della ...

