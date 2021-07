Il green pass è solo l’inizio. Prepariamoci ad altre restrizioni (Di sabato 24 luglio 2021) L’aspetto più preoccupante di ciò che sta avvenendo in Italia è il fatto che stiamo cedendo giorno dopo giorno pezzi della nostra libertà: prima il coprifuoco, poi la proroga a oltranza dello stato di emergenza, ora la richiesta di un pass per entrare in un ristorante. Il vero punto della questione non è il vaccino ma il modello di società che si sta costruendo con un controllo sempre più pervasivo della vita dei cittadini e con lo Stato che vuole imporci come vivere. Da ormai un anno e mezzo abbiamo accettato che lo straordinario diventasse ordinario, che l’emergenza si trasformasse in normalità, non rendendoci conto che ogni piccolo lembo di libertà che abbiamo ceduto ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 24 luglio 2021) L’aspetto più preoccupante di ciò che sta avvenendo in Italia è il fatto che stiamo cedendo giorno dopo giorno pezzi della nostra libertà: prima il coprifuoco, poi la proroga a oltranza dello stato di emergenza, ora la richiesta di unper entrare in un ristorante. Il vero punto della questione non è il vaccino ma il modello di società che si sta costruendo con un controllo sempre più pervasivo della vita dei cittadini e con lo Stato che vuole imporci come vivere. Da ormai un anno e mezzo abbiamo accettato che lo straordinario diventasse ordinario, che l’emergenza si trasformasse in normalità, non rendendoci conto che ogni piccolo lembo di libertà che abbiamo ceduto ...

Ultime Notizie dalla rete : green pass Green pass, controlli e sanzioni fino a mille euro: ecco cosa c'è da sapere Dal 6 agosto dunque si allarga l'obbligo di green pass (almeno una dose di vaccino, oppure tampone negativo fatto nelle ultime 48 ore oppure certificato di guarigione dal Covid negli ultimi sei mesi).

Green pass, i negazionisti organizzano le proteste nelle chat di Telegram Tra i partecipanti possibile la presenza dei neofascisti e tra i più attivi un gruppo che inneggia a Trump Le manifestazioni contro il Green pass si organizzano su Telegram e, in base alla mappa ...

Green Pass, ecco cosa deve fare chi non riesce a ottenerlo. Novità in arrivo la Repubblica “Green pass, i vaccinati positivi possono anche lavorare” Il parere dell'esperto. Perché chi ha il Green pass dovrebbe potere fare (quasi) tutto. “Io penso che chi ha fatto la doppia dose di vaccino, anche se risulta positivo, non deve restare chiuso in casa ...

Covid: Meloni, ‘dalla sinistra ultima delirante bugia sul green pass’ Roma, 24 lug (Adnkronos) – “L’ultima delirante bugia della sinistra e del mainstream è che la posizione di Fratelli d’Italia sul green pass non sarebbe coerente perché siamo favorevoli a quello europe ...

