Escursionista scivola sui sassi bagnati | 60enne recuperata dal Soccorso Alpino

(Di sabato 24 luglio 2021) Venerdì, poco prima delle 18, ildella Pedemontana del Grappa è stato allertato per un'che, mentre in compagnia stava percorrendo il Sentiero naturalistico Antonia Dal ...

Venerdì, poco prima delle 18, il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato per un'che, mentre in compagnia stava percorrendo il Sentiero naturalistico Antonia Dal Sasso, numero 765, era scivolata sui sassi bagnati, riportando un probabile trauma alla caviglia. La ...Ieri, attorno alle 17:50, il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è dovuto intervenire sul Sentiero naturalistico Antonia Dal Sasso, numero 765, per soccorrere un'caduta su dei sassi bagnati e riportando un trauma alla caviglia. R. P., queste le iniziali della donna, una sessantenne di Marostica, è stata raggiunta da quattro soccorritori, che dopo ...Ieri, attorno alle 17:50, il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è dovuto intervenire sul Sentiero naturalistico Antonia Dal Sasso, numero 765, per soccorrere un’escursionista caduta su dei s ...Un escursionista del 1978 della provincia di Parma è scivolato sulla neve e, finendo su un sasso, si è ferito ad un arto inferiore, mentre si trovava nella zona del bivacco Orobica (gruppo Presanella) ...