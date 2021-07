Carapaz sorprende tutti: è un podio regale e un oro storico per l'Ecuador (Di sabato 24 luglio 2021) Nella prova in linea di ciclismo maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020, la vittoria va all'Ecuadoriano Carapaz, davanti a Van Aert e Pogacar. Guarda il commento del nostro inviato Ciro Scognamiglio Leggi su video.gazzetta (Di sabato 24 luglio 2021) Nella prova in linea di ciclismo maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020, la vittoria va all'iano, davanti a Van Aert e Pogacar. Guarda il commento del nostro inviato Ciro Scognamiglio

