Allegri | il debutto - bis 7 anni dopo Con un CR7 in più e tante certezze in meno

(Di sabato 24 luglio 2021) Pronti, partenza, via: settel'inizio del suo primo mandato bianconero Massimilianoriparte, stavolta da allenatore più pagato della storia della Juve e in una situazione ambientale ...

Ultime Notizie dalla rete : Allegri debutto

Vale a dire 11 trofei, conin panchina, ovviamente. Il- bis, 7 anni dopo ? Martedì prossimo sarà ufficialmente presentato, in una conferenza stampa con Andrea Agnelli, mentre oggi ...Da una parte il- bis di Max, che 7 anni fa disputò la sua prima amichevole ufficiale sulla panchina della Juve all'Orogel Stadium, mentre sull'altra panchina il confermatissimo ...La Juventus debutta nell'amichevole alla Continassa contro il Cesena: grande attesa per il ritorno dopo due anni dell'allenatore Massimiliano Allegri.Sky Sport ha stilato l'agenda degli impegni della Juventus per i prossimi giorni:. Sabato 24 luglio ore 18: Juventus - Cesena. Lunedì 26 luglio: rientro alla Continassa degli altri nazionali. Lunedì 2 ...