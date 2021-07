A Parigi no vax e negazionisti scendono in piazza contro il green pass: scontri e proteste (Di sabato 24 luglio 2021) Le proteste in Italia per l'utilizzo esteso del certificato verde europeo non sono paragonabili agli scontri e i disordini, anche molto violenti, che si sono registrati a Parigi dopo l'annuncio di ... Leggi su globalist (Di sabato 24 luglio 2021) Lein Italia per l'utilizzo esteso del certificato verde europeo non sono paragonabili aglie i disordini, anche molto violenti, che si sono registrati adopo l'annuncio di ...

Advertising

angelo25771504 : @chieselli @CriticaScient @lameduck1960 Sono pagati, secondo me. Ma comunque il livello è infimo. Uno che afferma c… - gloriaparveth : @micdoingthings Io ieri in palestra nello spogliatoio una si lamentava che voleva andare a Parigi un weekend ma sen… - flavio540804595 : Parigi: #protesta dei no vax contro Green Pass e obbligo vaccinale - grazia_007 : RT @Tiziana_DR: Il fatto che alcuni no vax hanno sfilato a Parigi contro il green pass (misura sacrosanta per tutelare la salute dei cittad… - mikid67 : RT @Tiziana_DR: Il fatto che alcuni no vax hanno sfilato a Parigi contro il green pass (misura sacrosanta per tutelare la salute dei cittad… -