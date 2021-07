Torino, si ferma Ola Aina: affaticamento all’adduttore. Lukic in gruppo (Di venerdì 23 luglio 2021) Torino, le ultime dall’allenamento odierno a Santa Caterina: rientra in gruppo Sasa Lukic mentre si ferma Ola Aina. Il report Il Torino comunica lo stop di Ola Aina per affaticamento. Il report dei granata. «Doppio allenamento per il Torino a Santa Cristina. Seduta mattutina suddivisa tra lavoro in palestra ed esercitazioni tattiche sul campo. Nel pomeriggio i granata hanno invece svolto un programma tecnico, concludendo la sessione con una partita a tempo ridotto. Lukic è rientrato in ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021), le ultime dall’allenamento odierno a Santa Caterina: rientra inSasamentre siOla. Il report Ilcomunica lo stop di Olaper. Il report dei granata. «Doppio allenamento per ila Santa Cristina. Seduta mattutina suddivisa tra lavoro in palestra ed esercitazioni tattiche sul campo. Nel pomeriggio i granata hanno invece svolto un programma tecnico, concludendo la sessione con una partita a tempo ridotto.è rientrato in ...

