Scuola, Sileri: difficile ricominciare in presenza a settembre (Di venerdì 23 luglio 2021) «Se sono preoccupato per settembre? E’ una grande sfida, bisogna capire quanti italiani saranno vaccinati in quel momento. I contagi non avvengono a Scuola, ma sui mezzi pubblici ». Così il sottosegretario... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 23 luglio 2021) «Se sono preoccupato per? E’ una grande sfida, bisogna capire quanti italiani saranno vaccinati in quel momento. I contagi non avvengono a, ma sui mezzi pubblici ». Così il sottosegretario...

Advertising

chiara97360441 : RT @MediasetTgcom24: Scuola, Sileri: 'Difficile ricominciare in presenza a settembre' #covid - VolodiVino : RT @MediasetTgcom24: Scuola, Sileri: 'Difficile ricominciare in presenza a settembre' #covid - infoitinterno : Scuola, Sileri: Difficile ricominciare in presenza a settembre - al29751 : RT @MediasetTgcom24: Scuola, Sileri: 'Difficile ricominciare in presenza a settembre' #covid - MediasetTgcom24 : Scuola, Sileri: 'Difficile ricominciare in presenza a settembre' #covid -