Saman Abbas | il fidanzato Saqib Ayub ci spera | “Ancora viva se…”

(Di venerdì 23 luglio 2021) Si è svolto stamattina presso il Tribunale di Reggio Emilia l’incidente probatorio per ildi. Ecco cosa è successo Si è svolta oggi, venerdì 23 luglio, presso il tribunale di Reggio Emilia l’incidente probatorio perildila ragazza di 18 anni scomparsa due mesi fa a Novellara comune di 13000 abitanti della provincia emiliana. L’incidente probatorio, istituto disciplinato dall’articolo 392 del codice di procedura penale, non è altro che una “prova generale” del dibattimento ed è il ...

Il fidanzato di, visibilmente scosso, ha testimoniato all'incidente probatorio sulla scomparsa della ragazza. Il fidanzato di- la ragazza pakistana che si teme sia stata uccisa dai suoi ...Proseguono le ricerche del corpo di, ma per qualcuno le speranze di ritrovarla viva non si sono ancora affievolite. "Ho ancora la speranza chesia viva. Sono un po' agitato, ma sono pronto a raccontare tutto quello che ..."Ho ancora la speranza che Saman sia viva. Sono un po' agitato, ma sono pronto a raccontare tutto quello che so". Lo ha detto fuori dal tribunale di Reggio Emilia, a pochi minuti dall'inizio dell'inci ...Proseguono le ricerche del corpo di Saman Abbas, ma per qualcuno le speranze di ritrovarla viva non si sono ancora affievolite. "Ho ancora la speranza che Saman sia viva. Sono un po' agitato, ma sono ...