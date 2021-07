Paura per Beyoncé e Jay-Z, la loro villa va a fuoco: ipotesi incendio doloso (Di venerdì 23 luglio 2021) La tranquillità di Beyoncé, Jay-Z e della loro famiglia è stata sconvolta da un terribile incendio avvenuto presso la loro casa di New Orleans. Secondo quanto riporta TMZ, l'incendio sarebbe stato così vasto che per domare le fiamme ci sono voluti ben 22 vigili del fuoco. Attimi di terrore per Beyoncé e Jay-Z: la loro villa va a fuoco Per spegnerlo definitivamente ci avrebbero messo più di due ore. Non è stato ancora rivelato lo stato dell'abitazione, che vale oltre 2,5 milioni di euro. Fortunatamente non ci sarebbero ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 23 luglio 2021) La tranquillità di, Jay-Z e dellafamiglia è stata sconvolta da un terribileavvenuto presso lacasa di New Orleans. Secondo quanto riporta TMZ, l'sarebbe stato così vasto che per domare le fiamme ci sono voluti ben 22 vigili del. Attimi di terrore pere Jay-Z: lava aPer spegnerlo definitivamente ci avrebbero messo più di due ore. Non è stato ancora rivelato lo stato dell'abitazione, che vale oltre 2,5 milioni di euro. Fortunatamente non ci sarebbero ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - riotta : La destra Usa ha paura infine #Covid Delta e si appella ai vaccini. Destra italiana non seminare pandemia e soffere… - ZZiliani : Grandioso. Rendo noto di aver bloccato 11 mila sgherri, o semplici idioti, che m’infamano con la fake news Montero… - jfjuling : Siamo liberi anche con il #greenpass.Se si ha paura del #vaccino, se si ha paura anche del #tampone, se si ha paura… - Etruria72 : RT @liliaragnar: #Rai 'Dopo l'appello...di Draghi dal 50 al 200% di aumento delle prenotazioni degli italiani per vaccinarsi' Alcuni, sic… -