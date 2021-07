OnePlus Nord 2 5G | il nuovo flagship killer di OnePlus

Leggi su all-i-tech

(Di venerdì 23 luglio 2021) Come il, presentato lo scorso anno, anche il2 cerca di imporsi sul mercato come uno smartphone di punta ad un prezzo da mid range. Anche questa volta il termineè ciò che piu’ si avvicina alla definizione delprodotto di casa, in grado di offrire specifiche da top di gamma ad un prezzo da medio gamma. Caratteristiche tecniche Il2 si presenta con un display AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza di ...