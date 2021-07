Neanche la cercano più. La fine triste di Saman, che voleva essere libera (Di venerdì 23 luglio 2021) Che tristezza, non la cercano Neanche più. Dimenticata, abbandonata. Il suo corpo non si trova, le indagini alzano ufficialmente bandiera bianca. Chissà che fine ha fatto la povera Saman. La ragazza che voleva essere libera, non sottomessa all’oscurantismo del suo clan, che voleva vestirsi come voleva, amare chi voleva, leggere quello che voleva, parlare come voleva. Pensava che in Italia fosse possibile, che lo Stato (laico, come ha ribadito con vigore il premier Draghi) ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 luglio 2021) Chezza, non lapiù. Dimenticata, abbandonata. Il suo corpo non si trova, le indagini alzano ufficialmente bandiera bianca. Chissà cheha fatto la povera. La ragazza che, non sottomessa all’oscurantismo del suo clan, chevestirsi come, amare chi, leggere quello che, parlare come. Pensava che in Italia fosse possibile, che lo Stato (laico, come ha ribadito con vigore il premier Draghi) ...

Advertising

alcinx : RT @HuffPostItalia: Neanche la cercano più. La fine triste di Saman, che voleva essere libera - HuffPostItalia : Neanche la cercano più. La fine triste di Saman, che voleva essere libera - Shady88Ita : Vorrei tanto una persona con cui poter parlare..ultimamente sono relegato a me stesso..neanche quelli che dovrebber… - mfmachepa : @superdariobros Il mondo capovolto Cercano di fare passare un’aggravante come se fosse una giustificazione Non si v… - Ama_TeenAngels : RT @heronchiId: vogliamo parlare di quanto sia sottovalutata l’amicizia tra Clary e Simon ??? i mean ?? si conoscono da una vita, hanno con… -