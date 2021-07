Advertising

EnzaLupo6 : @Nanna905 @sticazzi88 Sulla pagina l’estate più calda ci sono i video di Giulia e Pierpaolo a giffoni - miogenerissimoo : Qualcuno mi dia delle delucidazioni A che ora saranno presenti Pierpaolo e Giulia al Giffoni? Sarà possibile vedere… - mattarella6 : PIERPAOLO LO POSSONO INCONTRARE SOLO I RAGAZZI DEL GIFFONI CHE POSSONO ASSISTERE A TUTTI GLI APPUNTAMENTI NELLE SAL… - Licia21347223 : RT @seadatrash: Ore 12:00 #prelemixradiokisskiss Ore 16:30 intervista sul CDS Ore 17:00 Blue carpet di Giulia al Giffoni Forse nella serat… - Francym97 : RT @asiasinasce: Pierpaolo dopo l'esperienza della iella al Giffoni ce lo dice l'anno prossimo che è stato preso a Tale&Quale “Pier ma sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Giffoni Pierpaolo

Pretelli a Leggo: ' È ufficiale, parteciperò a Tale e Quale Show'. Giulia Salemi: 'Fiera di lui, è un talento '. Giulia Salemi ePretelli sono sbarcati alFilm Festival. I Prelemi, sempre più innamorati, hanno incontrato i tanti fan sul blue carpet della manifestazione, giunta alla sua 50esima edizione e di ...Di seguito il novero degli appuntamenti live di luglio delMusic Concept annullati. 21 luglio Street Clerks 22 luglio Gazzelle, Mobrici e Giuse The Lizia 23 luglio Aka7even,e Deiv ...Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in viaggio per una destinazione molto particolare. Dopo il nord e i festeggiamenti con gli amici, adesso il sud.Si sarebbe dovuto esibire questa sera Pierpaolo Pretelli con il suo brano "L'estate più calda" ma l'esibizione salta ...