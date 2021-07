Fuochi d' artificio | colori e tradizione | le immagini più belle della cerimonia di apertura delle Olimpiadi

(Di venerdì 23 luglio 2021) Alle 13 ora italiana (le 20 in Giappone) ha preso il via ladidi Tokyo 2020. Lo spettacolo è iniziato con un atleta che correva da solo nel buio, simbolo...

Advertising

zaiapresidente : ???? Questa sera a Venezia si celebra la festa del Redentore, che ricorda la fine della peste del 1575 e la successiv… - comunevenezia : #RedentoreVenezia2021 ?? ? Il cielo di #Venezia si illumina con lo spettacolo dei fuochi d’artificio ?? Un omaggio… - veneziaunica : ?? Le imbarcazioni sono ormeggiate nel Bacino di San Marco, pronte ad assistere a mi fuochi d’artificio del… - auroreneveau : RT @Viciupacciu: I fuochi d'artificio sono stati preparati da #Tokyo per la cerimonia di apertura dei #GiochiOlimpici di quest'anno. Poiché… - FogliettaLuca : RT @Viciupacciu: I fuochi d'artificio sono stati preparati da #Tokyo per la cerimonia di apertura dei #GiochiOlimpici di quest'anno. Poiché… -

Ultime Notizie dalla rete : Fuochi artificio

Rai News

Alle 13 ora italiana (le 20 in Giappone) ha preso il via la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Lo spettacolo è iniziato con un atleta che correva da solo nel buio, simbolo della ...13.08 - Proiezioni artistiche tridimensionali sul terreno del'Olimpico 13.05 -d''a ventaglio', che nella cultura giapponese significa buon auspicio La fiaccola olimpica è arrivata a ...Sobrietà è la parola d'ordine di queste Olimpiadi 2020, che sono partite al netto di polemiche, abbandoni e avversione dei cittadini giapponesi ...Alla presenza dell'imperatore giapponese Naruhito, il via ai Giochi Olimpici. Tutte le foto Condividi Le frecce giapponesi disegnano i cinque cerchi olimpici nel cielo di Tokyo. Le immagini ...